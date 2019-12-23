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Общество | Губернатор чиновнику: У меня ни отца ни матери, а у вас ни стыда ни совести

23.12.2019|10:43
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Поддержка инвалидов, проживающих в селах, стала одной из тем совещания с главами муниципалитетов в понедельник, 23 декабря.

Поводом стало обращение, поступившее к губернатору Ивану Белозерцеву от инвалида из Вадинска, который пожаловался на проблему с отоплением из-за отсутствия дров. По его словам, местная власть не отказывает, но и дров он не получает. Кроме того, при их покупке он должен получить товарный и кассовый чек.

«Это уже дурдом, извините. У нас нет магазинов, где торгуют дровами и выдают чеки», - недоумевал пенсионер.

«Так и хочется сказать: мы с вами оба сироты, у меня ни отца ни матери, а у вас - ни стыда ни совести! - съязвил губернатор, обращаясь к главе администрации Вадинского района Михаилу Буслаеву. - Бросаете в беде инвалида!» Тот объяснил, что власти ежегодно помогают пенсионеру, но именно в 2019-м обращений от него не было.

«Мы обязательно примем решение сейчас», - пообещал Буслаев.

Иван Белозерцев упрекнул руководителей районов в черствости и посоветовал им обращать более пристальное внимание на незащищенные слои населения.

«Бросать людей в беде нельзя. Да, иногда их обращения не подкрепляются законами, согласно которым вы можете выделить средства. Но запросы не такие уж запредельные. Дрова можно привезти и нужно, помощь какую-то житейскую оказывайте. Люди вам спасибо скажут», - заключил губернатор, адресовав свое обращение главам администраций всех районов области.

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Гость|23.12.2019 11:02|

penzainform.ru писал(a):

«Мы обязательно примем решение сейчас», - пообещал Буслаев.
Решение принято, инвалид идет лесом... за валежником.

Гость|23.12.2019 11:02|

penzainform.ru писал(a):

Бросать людей в беде нельзя. Да, иногда их обращения не подкрепляются законами, согласно которым вы можете выделить средства. Но запросы не такие уж запредельные. Дрова можно привезти и нужно, помощь какую-то житейскую оказывайте. Люди вам спасибо скажут»,
Какой типаж.Не узнаю,Вас в гриме.А да,этот тот,что большинство россиян последней пенсии лишил.Репетируете?

Гость|23.12.2019 11:11|

21 век дрова.

Гость|23.12.2019 11:20|

Когда же вы уже в конце концов обратите внимание на Вадинский район, зам главы довела мужа до гроба, завела любовь с начальником милиции, и без стыда и совести ходит на работу, какой это чиновник???

Гость|23.12.2019 11:22|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Мы обязательно примем решение сейчас», - пообещал Буслаев.
Решение принято, инвалид идет лесом... за валежником.
Взял бы нагайку, да отпорол этого "чиновника", как покойный владыка Серафим свою братию посохом угощал.

Гость|23.12.2019 11:24|

«Так и хочется сказать: мы с вами оба сироты, у меня ни отца ни матери, а у вас - ни стыда ни совести! - съязвил губернатор, обращаясь к главе администрации Вадинского района Михаилу Буслаеву.

какая совесть, где, в каком месте? если он терпит на работе заместителя, по вине которого муж погиб, дети остались сиротами? Безразличные люди!!! лишь бы у них было все хорошо!

Гость|23.12.2019 11:25|

Иван та зачем остановки заменил на кошмар А?

Гость|23.12.2019 11:40|

Зам. главы Вадинская смазливенькая

Гость|23.12.2019 11:43|

Зам. главы Вадинская смазливенькая

Теперь холостая-налетай

Гость|23.12.2019 11:54|

Понедельник. Традиция.

Гость|23.12.2019 11:57|

Правильная реакция И.А.

Гость|23.12.2019 11:57|

penzainform.ru писал(a):

иногда их обращения не подкрепляются законами, согласно которым вы можете выделить средства. Но запросы не такие уж запредельные.
Т.е. губернатор предлагает нарушать законы Российской Федерации?

Это он вкус после 16 декабря почувствовал?

Гость|23.12.2019 12:01|

Газ проведите, инвалиду из РФ.

Гость|23.12.2019 12:04|

дороги где

Гость|23.12.2019 12:04|

Гость писал(a):

Газ проведите, инвалиду из РФ.
Эх ты! Тогда на очередной заводик по "производству" кленового сиропчика не останется... А мы так любим новые "экономически оправданные" заводики открывать...

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Имя: Гость
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