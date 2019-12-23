23.12.2019 | 10:43

Поддержка инвалидов, проживающих в селах, стала одной из тем совещания с главами муниципалитетов в понедельник, 23 декабря.

Поводом стало обращение, поступившее к губернатору Ивану Белозерцеву от инвалида из Вадинска, который пожаловался на проблему с отоплением из-за отсутствия дров. По его словам, местная власть не отказывает, но и дров он не получает. Кроме того, при их покупке он должен получить товарный и кассовый чек.

«Это уже дурдом, извините. У нас нет магазинов, где торгуют дровами и выдают чеки», - недоумевал пенсионер.

«Так и хочется сказать: мы с вами оба сироты, у меня ни отца ни матери, а у вас - ни стыда ни совести! - съязвил губернатор, обращаясь к главе администрации Вадинского района Михаилу Буслаеву. - Бросаете в беде инвалида!» Тот объяснил, что власти ежегодно помогают пенсионеру, но именно в 2019-м обращений от него не было.

«Мы обязательно примем решение сейчас», - пообещал Буслаев.

Иван Белозерцев упрекнул руководителей районов в черствости и посоветовал им обращать более пристальное внимание на незащищенные слои населения.

«Бросать людей в беде нельзя. Да, иногда их обращения не подкрепляются законами, согласно которым вы можете выделить средства. Но запросы не такие уж запредельные. Дрова можно привезти и нужно, помощь какую-то житейскую оказывайте. Люди вам спасибо скажут», - заключил губернатор, адресовав свое обращение главам администраций всех районов области.