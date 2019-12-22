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Общество | Стало известно, когда в Пензе возьмутся за дороги в частном секторе

22.12.2019|11:47
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Несмотря на крупные вложения средств в ремонт пензенских дорог, недовольство населения их состоянием остается на прежнем уровне. Это отметил глава администрации города Андрей Лузгин на пресс-конференции в пятницу, 20 декабря.

«Мы понимаем, что практически не строим новых дорог в частном секторе. Здесь есть особенности, связанные с тем, что мы в рамках «БКД» (проекта «Безопасные и качественные дороги». - Прим. ред.) можем реконструировать только то, что было дорогой, то есть то, что имело основание. Многие дороги в частном секторе строились без основания, асфальтового покрытия, ливневой канализации.

В 2020 году мы закончим основные крупные магистрали внутри города и начиная с 2021-го больше уйдем именно в частный сектор. У нас есть возможность комплексно реконструировать дороги, мы сразу будем делать тротуары, освещение, оснащать пешеходные переходы и все остальное в соответствии с нормативами», - заявил мэр.

Кроме того, по его словам, велика вероятность, что в 2020 году город получит дополнительное финансирование. Эти деньги планируется направить на внутриквартальные дороги и проезды.

«В марте, как только сойдет снег, мы проведем диагностику всех дорог, в том числе в частном секторе, и начнем формировать план по ремонту дорог до 2024 года. Сформируем список и ориентировочно в сентябре-октябре покажем план ремонта дорог», - резюмировал Андрей Лузгин.

22 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, снятое пензенским водителем. Мужчина запечатлел «долину смерти» в Терновке. Так он окрестил дорогу на Озерной улице.

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Гость|22.12.2019 11:55|

а что там про 100 новых автобусов, которые ездят между остановками с подогревом?

Гость|22.12.2019 12:00|

Вот это да! в своих коттеджах асфальт будут дожить офигеть!!!!!

Гость|22.12.2019 12:01|

Журналюги,лузгин каким боком к засечному???

Имя: Гость
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