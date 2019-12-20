20.12.2019 | 17:17

Уже в эти выходные, 21 и 22 декабря, в областном драматическом театре пройдут первые новогодние представления. Прежде чем там соберется детвора, вокруг зеленой красавицы прошли сотрудники МЧС, которые проверяли, соблюдают ли в данном учреждении культуры правила пожарной безопасности.

Первое, на что обратили внимание люди в погонах, - наличие средств тушения возле хвойного дерева. Тут у членов комиссии претензий к руководству театра не было.

«Мы проводим регламентные работы всех систем пожарной безопасности, перезаряжаем огнетушители и перематываем пожарные рукава. В преддверии Нового года - очередная тренировка по эвакуации зрителей», - рассказал директор Пензенского областного драматического театра Александр Фомин.

Наличие специальных схем с указателями, куда бежать в случае пожара, также является обязательным пунктом правил.

Противопожарный занавес понадобится, если вспыхнут декорации на сцене. Металлическая конструкция опускается за несколько секунд и преграждает огню путь в зрительный зал.

«В настоящий момент мероприятия по надзору проведены на 85%. Работа велась на протяжении последних нескольких лет, практически не было найдено нарушений требований пожарной безопасности в проведенных проверках», - отметил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Бондаренко.

Пензенский драмтеатр готов распахнуть свои двери для юных зрителей. Всего там пройдет более 20 новогодних представлений, которые посетят около 7 000 детей.