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Общество | На заседании клуба «Молодого ленинца» пензенцам вручили полезные призы

20.12.2019|17:30
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Заседания клуба читателей «Молодого ленинца» становятся регулярными. К третьей встрече уже сложились традиции.

Первым делом пензенцы зарегистрировали пригласительные, которые они вырезали из газеты, - это нужно, чтобы получить номер для участия в розыгрыше призов.

Также в холле городского Центра культуры и досуга пришедшие получили индивидуальные консультации специалистов разных ведомств или оформляют подписку на любимое издание.

Самое главное происходило в зале, где представитель отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области рассказывала гостям, какие изменения ждут россиян в будущем.

«На 2020 год требуемая продолжительность страхового стажа - 11 лет, 18,6 пенсионного коэффициента», - пояснила начальник отдела назначения и выплат пенсий отделения ПФР по Пензенской области Лариса Ветчинкина.

Потом начался розыгрыш призов. Победителей на сцену приглашали Дед Мороз и Снегурочка. Самый крупный подарок - устройство для согревания ног - достался Галине Феоктистовой. Остальным сказочные персонажи вручили фильтры для воды и другие сюрпризы.

Редакция газеты приняла благодарности за работу.

«Они очень помогают нам, пенсионерам, потому что, например, я как ветеран труда получаю компенсацию и благодаря «Молодому ленинцу» могу сама посчитать, какая мне придет компенсация», - отметила победительница розыгрыша призов от «Молодого ленинца» Галина Фионина.

«Дорогие пензенцы, вступайте в клуб читателей «Молодого ленинца» - и весь новый, 2020 год будете получать полезную информацию для себя и своих близких», - сообщил Дед Мороз.

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Гость|20.12.2019 18:39|

ну зарекламировали прям, ай маладцы. на фото счастливые пензенские пенсионеры, коих не затронула рефррма.

Имя: Гость
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