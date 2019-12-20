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Общество | Иван Белозерцев: к Спутнику у меня самое пристальное внимание

20.12.2019|11:49
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Губернатор Иван Белозерцев во время прямой трансляции в социальной сети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря рассказал о строительстве в Городе Спутнике новой школы.

Пользователь Кристина Кистина задала вопрос о необходимости скорейшего открытия второй школы в одном из самых быстроразвивающихся жилых массивов региона.

«Знаю эту проблему. Когда построили первую школу в Спутнике, думал, что лет на пять закрыли вопрос, но микрорайон растет, там много молодежи, хорошая рождаемость. Как вы помните, в этом году я докладывал о развитии региона президенту, в том числе говорил и о необходимости строительства второй школы в Спутнике. Подписано письмо для изыскания необходимых средств. Речь идет о сумме свыше 2 миллиардов рублей. В этом году проведены работы по проекту новой школы. Мы работаем над тем, чтобы вопрос был решен как можно быстрее», - отметил Иван Белозерцев.

«К Спутнику у меня самое пристальное внимание, я там часто бываю», - добавил глава региона.

Стоит отметить, что вторую школу в Городе Спутнике планируется открыть по проекту «Сколково». Она рассчитана на 2 425 учеников. Сейчас в микрорайоне действует школа на 1 100 мест.

Также во время прямого эфира губернатор ответил на вопрос, войдет ли в будущем Город Спутник в состав Пензы. Иван Белозерцев пояснил, что подобное решение следует принимать только с учетом мнения самих жителей Спутника. При этом он подчеркнул, что сейчас бюджетники, работающие в микрорайоне, имеют преференции, так как они трудятся на территории сельской местности.

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