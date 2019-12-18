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Общество | Юные пензенцы представили работы на конкурсе «Безопасное движение»

18.12.2019|18:02
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Свыше 400 работ представили пензенские школьники на городской конкурс «Безопасное движение». Его проводило региональное управление ГИБДД,совместно со специалистами детского (юношеского) центра «Спутник». В 2019 году победителей выявляли в трех номинациях: «Рисунок», «Поделка» и «Листовка».

«Очень много интересных, ярких работ, то есть выбрать лучшие, я думаю, будет затруднительно. Все дети стараются и проявляют свои творческие способности», - рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Основная задача ежегодного мероприятия - закрепление имеющихся знаний о главных правилах поведения на дороге и рядом с проезжей частью у несовершеннолетних.

«В первую очередь, естественно, обращается внимание не только на исполнение, на творческое видение проблемы безопасности дорожного движения, но и на то, чтобы правильно, в соответствии с правилами дорожного движения, были прописаны, нарисованы какие-то рисунки, листовки составлены», - пояснила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Победители и призеры получили право участвовать в региональном конкурсе.

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