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Общество | В Кузнецке за полмесяца израсходовали 650 тонн песко-соляной смеси

18.12.2019|09:59
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С начала декабря в Кузнецке на обработку дорог и тротуаров израсходовали 650 тонн песко-соляной смеси.

«Дорожные службы города в плановом режиме занимаются очисткой дорог, остановок общественного транспорта и пешеходных зон от снега. Всего задействовано порядка 20 единиц спецтехники (дорожно-комбинированные машины, погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели) МКУП «Дорсервис» и МКУП «Зеленый город», - рассказали в пресс-службе местной мэрии.

Повышенное внимание уделяют состоянию проезжей части и тротуаров. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, их посыпают песко-соляной смесью.

Ранее сообщалось, что в другом городе Пензенской области, Заречном, за неделю из-за гололеда пострадали 25 местных жителей. Шестеро из них были госпитализированы с переломами.

В ближайшие дни дорожная обстановка в области не улучшится. По информации Пензенского ЦГМС, 19 и 20 декабря ожидается частая смена температур с переходом через нулевую отметку. Это может привести к «ледяному дождю», обрывам линий электропередачи. Кроме того, прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду.

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