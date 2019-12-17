17.12.2019 | 09:12

Жители Заречного рискуют здоровьем из-за нерасторопности коммунальщиков. Проблема была озвучена во время оперативного совещания, состоявшегося в местной администрации в понедельник, 16 декабря.

За минувшую неделю травмы при падении на улицах получили 25 жителей Заречного. Шестерых из них госпитализировали с переломами.

По словам главы города Олега Климанова, ответственные службы и организации зачастую не успевают реагировать на изменения погодных условий. Дороги и тротуары не расчищают вовремя после снегопада, а при гололеде не посыпают песко-соляной смесью.

Из-за этого страдают жители Заречного.

«Такое положение недопустимо, его нужно исправлять, своевременно принимая меры по очистке и приведению в порядок территорий, закрепленных за городскими организациями», - подчеркнул Климанов. Его слова приводит пресс-служба зареченской мэрии.