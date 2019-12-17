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Происшествия | Шестеро жителей Заречного получили переломы из-за гололеда

17.12.2019|09:12
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Жители Заречного рискуют здоровьем из-за нерасторопности коммунальщиков. Проблема была озвучена во время оперативного совещания, состоявшегося в местной администрации в понедельник, 16 декабря.

За минувшую неделю травмы при падении на улицах получили 25 жителей Заречного. Шестерых из них госпитализировали с переломами.

По словам главы города Олега Климанова, ответственные службы и организации зачастую не успевают реагировать на изменения погодных условий. Дороги и тротуары не расчищают вовремя после снегопада, а при гололеде не посыпают песко-соляной смесью.

Из-за этого страдают жители Заречного.

«Такое положение недопустимо, его нужно исправлять, своевременно принимая меры по очистке и приведению в порядок территорий, закрепленных за городскими организациями», - подчеркнул Климанов. Его слова приводит пресс-служба зареченской мэрии.

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Гость|17.12.2019 09:32|

Я член сломал

Гость|17.12.2019 09:39|

будем ампутировать

Гость|17.12.2019 09:55|

Гость писал(a):

будем ампутировать
Везите ко мне, автогеном срежем и сразу трубочку впаяем ! Всё быстро,чётко и не дорого!

Имя: Гость
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