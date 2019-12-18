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Общество | Пензенских пожарных попросили тщательно подготовиться к праздникам

18.12.2019|15:30
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В период новогодних праздников в Пензенской области пожарные должны быть готовы к незамедлительной реакции на любое ЧП. Это подчеркнул губернатор Иван Белозерцев на учебно-методическом сборе в среду, 18 декабря.

По его мнению, деятельности служб экстренного реагирования, обеспечивающих безопасность населения, в дни каникул должно быть уделено самое пристальное внимание. Глава региона отметил важность постоянной готовности к отражению угроз техногенного и природного характера.

«Ряд чрезвычайных ситуаций минувшего года был обусловлен природными явлениями. Но свою роль сыграл и человеческий фактор. В Пензенской области по-прежнему очень актуальна проблема пожаров. В текущем году погибло более 80 человек, в том числе дети. Мы все понимаем, что это страшная трагедия», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил собравшимся, что бытовые пожары происходят в основном из-за нарушения правил безопасности, начиная от неосторожного обращения с огнем и заканчивая эксплуатацией технически неисправных приборов.

Также Иван Белозерцев потребовал взять на жесткий контроль вопрос прохождения зимнего пожароопасного сезона в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|18.12.2019 15:44|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области по-прежнему очень актуальна проблема пожаров
Запретить в общественных зданиях разводить открытый огонь, а то получится как с файерами на шоу.

Гость|18.12.2019 15:46|

Тщательнее, это перед иконкой неопалимой купины, за место одного, по три раза в день молится?

Гость|18.12.2019 15:49|

Гость писал(a):

Запретить в общественных зданиях разводить открытый огонь
Так мощепоклонничество только за счет этого и держится... Если жрецы проветривать помещения начнут, то у лидов мозговая деятельность может активизироваться, а это подрыв бизнеса ковроносцев.

Гость|18.12.2019 15:53|

Лидин отупляет вообще для чего он? Ходит тенью как призрак. Он хоть живой?

Гость|18.12.2019 15:58|

Гость писал(a):

Так мощепоклонничество только за счет этого и держится... Если жрецы проветривать помещения начнут, то у лидов мозговая деятельность может активизироваться, а это подрыв бизнеса ковроносцев.
Ох ребята! Как же вас жалко..

Гость|18.12.2019 16:03|

Аллилуя, аллилуяяяя

Имя: Гость
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