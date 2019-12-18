18.12.2019 | 15:30

В период новогодних праздников в Пензенской области пожарные должны быть готовы к незамедлительной реакции на любое ЧП. Это подчеркнул губернатор Иван Белозерцев на учебно-методическом сборе в среду, 18 декабря.

По его мнению, деятельности служб экстренного реагирования, обеспечивающих безопасность населения, в дни каникул должно быть уделено самое пристальное внимание. Глава региона отметил важность постоянной готовности к отражению угроз техногенного и природного характера.

«Ряд чрезвычайных ситуаций минувшего года был обусловлен природными явлениями. Но свою роль сыграл и человеческий фактор. В Пензенской области по-прежнему очень актуальна проблема пожаров. В текущем году погибло более 80 человек, в том числе дети. Мы все понимаем, что это страшная трагедия», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил собравшимся, что бытовые пожары происходят в основном из-за нарушения правил безопасности, начиная от неосторожного обращения с огнем и заканчивая эксплуатацией технически неисправных приборов.

Также Иван Белозерцев потребовал взять на жесткий контроль вопрос прохождения зимнего пожароопасного сезона в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.