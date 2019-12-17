Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 дек 2019|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.20  |  $  62.93

Общество | В Каменке завершили реконструкцию стадиона «Дорожник»

17.12.2019|17:07
Печать

В последний раз подобный праздник проходил в Каменке почти 40 лет назад. Именно тогда там появился стадион.

«Просто в свое время была земля, на которой сажали картошку наши жители, но в 80-м году под влиянием Олимпиады в Москве был построен стадион. И вот с 80-го года он не претерпел практически никаких изменений. С полем вообще ничего не делалось, кроме как поливалось, стриглось, подсеивалось», - рассказал директор каменской спортивной школы Сергей Шейкин.

В сентябре на стадионе «Дорожник» начался долгожданный ремонт. Тогда специалисты подтверждали: футбольное поле больше похоже на полосу препятствий.

«Перепад отметок в поле, если по диагонали, был 1,80 м. Старые ветераны футбола рассказывали, что заметен пригорок, особенно тяжеловато было, если играешь сначала с горы, а во втором тайме в гору бежать», - пояснил мастер-геодезист ДРСУ г. Каменки Николай Вышков.

И вот реконструкция, на которую было потрачено порядка 75 миллионов рублей, закончилась. Искусственное поле с подогревом уже оценили футболисты и их тренеры.

«Оно ровное, проводить тренировки - одно удовольствие, потому что мячик не прыгает и ребенка проще научить играть в футбол. Включали все четыре мачты, поле было прекрасно освещено, то есть можно будет заниматься в любое время суток: что днем, что ночью, что ранним утром», - отметил Сергей Шейкин.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте