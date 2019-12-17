17.12.2019 | 17:07

В последний раз подобный праздник проходил в Каменке почти 40 лет назад. Именно тогда там появился стадион.

«Просто в свое время была земля, на которой сажали картошку наши жители, но в 80-м году под влиянием Олимпиады в Москве был построен стадион. И вот с 80-го года он не претерпел практически никаких изменений. С полем вообще ничего не делалось, кроме как поливалось, стриглось, подсеивалось», - рассказал директор каменской спортивной школы Сергей Шейкин.

В сентябре на стадионе «Дорожник» начался долгожданный ремонт. Тогда специалисты подтверждали: футбольное поле больше похоже на полосу препятствий.

«Перепад отметок в поле, если по диагонали, был 1,80 м. Старые ветераны футбола рассказывали, что заметен пригорок, особенно тяжеловато было, если играешь сначала с горы, а во втором тайме в гору бежать», - пояснил мастер-геодезист ДРСУ г. Каменки Николай Вышков.

И вот реконструкция, на которую было потрачено порядка 75 миллионов рублей, закончилась. Искусственное поле с подогревом уже оценили футболисты и их тренеры.

«Оно ровное, проводить тренировки - одно удовольствие, потому что мячик не прыгает и ребенка проще научить играть в футбол. Включали все четыре мачты, поле было прекрасно освещено, то есть можно будет заниматься в любое время суток: что днем, что ночью, что ранним утром», - отметил Сергей Шейкин.