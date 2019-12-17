17.12.2019 | 14:51

В Пензе предприниматель, пожелавший выкупить земельный участок, столкнулся с неожиданными трудностями.

4 мая 2018 года мужчина обратился в администрацию, попросив предоставить в собственность землю, на которой располагается принадлежащее ему здание. Речь об участке на улице Молодежной.

1 июня городские власти отказали ему в этом, сославшись на пункты 1 и 14 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ («Несоразмерность выкупаемого земельного участка и объекта недвижимости, расположенного на нем» и «Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка»).

Коммерсант отказ не принял и обратился с иском в Ленинский районный суд. 14 ноября 2018 года служители Фемиды признали решение администрации незаконным и обязали власти повторно заняться вопросом пензенца в течение 30 дней.

Чиновники вновь рассмотрели заявление предпринимателя и 3 октября 2019 года во второй раз отказали ему, основываясь на пункте 14 статьи 39.16 ЗК РФ.

«Однако отказ в предоставлении по этому основанию уже был признан названным решением суда незаконным. Таким образом, администрацией Пензы вновь неправомерно отказано в предоставлении земельного участка заявителю», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования администрацией Пензы предпринимательской деятельности.