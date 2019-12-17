17.12.2019 | 13:40

5 миллионов рублей будут выделяться каждый год на освещение Пензы. Об этом во вторник, 17 декабря, на планерке заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

«Жителям нужны комфортные условия на территории их проживания. Они пишут обращения, интересуются, когда на их улице появится дорога или фонари», - пояснил он.

По словам мэра, необходимо уже сейчас формировать долгосрочный план, рассчитывая на перспективу. При этом нужно учитывать проект «Безопасные и качественные автодороги», в котором участвует Пенза.

На темноту жалуются многие пензенцы из разных микрорайонов: Арбекова, Терновки, Зари, исторического центра. А в ноябре 2018 года возле дома № 3 на улице Красной горожанка споткнулась в темноте о булыжник и сломала переносицу.

В Пензе существует программа по модернизации уличного освещения. По словам начальника управления ЖКХ Александра Утина, ее исполнение формируется исходя из заявок жителей при наличии бюджетных средств.

Однако начальник финансового управления Ольга Завьялкина, выступая перед депутатами Пензенской городской думы, сообщила: «Мы не смогли найти денежные средства на освещение (20 млн рублей), которые сняли».

Депутат Александр Трутнев предложил уменьшить финансирование районных администраций и направить деньги на решение насущных проблем, в том числе на фонари.