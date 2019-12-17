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Общество | На ночных улицах Пензы станет светлее от фонарей

17.12.2019|13:40
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5 миллионов рублей будут выделяться каждый год на освещение Пензы. Об этом во вторник, 17 декабря, на планерке заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

«Жителям нужны комфортные условия на территории их проживания. Они пишут обращения, интересуются, когда на их улице появится дорога или фонари», - пояснил он.

По словам мэра, необходимо уже сейчас формировать долгосрочный план, рассчитывая на перспективу. При этом нужно учитывать проект «Безопасные и качественные автодороги», в котором участвует Пенза.

На темноту жалуются многие пензенцы из разных микрорайонов: Арбекова, Терновки, Зари, исторического центра. А в ноябре 2018 года возле дома № 3 на улице Красной горожанка споткнулась в темноте о булыжник и сломала переносицу.

В Пензе существует программа по модернизации уличного освещения. По словам начальника управления ЖКХ Александра Утина, ее исполнение формируется исходя из заявок жителей при наличии бюджетных средств.

Однако начальник финансового управления Ольга Завьялкина, выступая перед депутатами Пензенской городской думы, сообщила: «Мы не смогли найти денежные средства на освещение (20 млн рублей), которые сняли».

Депутат Александр Трутнев предложил уменьшить финансирование районных администраций и направить деньги на решение насущных проблем, в том числе на фонари.

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Гость|17.12.2019 14:06|

Гость писал(a):

местные власти под видом обновления Глобуса на Бекешской хотят убрать с него надпись СССР. Подпишите петицию против!
А зачем там надпись несуществующей страны? Вы еще Буртасию там напишите или Киевскую Русь. Глобус надо раскрасить в естественные цвета и никаких надписей. Пусть высокообразованные школьники гадают где кто.

Гость|17.12.2019 14:06|

РУКИ прочь от СССР!!!!!

Гость|17.12.2019 14:07|

а на дворе 3-е тысячелетие, а лампочки власти не могут научится менять))))))))) вот это беда)))))))

Гость|17.12.2019 14:08|

Да причём здесь глобус, тут о фонарях говорят. Вы страницей ошиблись. Фонари вроде есть в Пензе ,а ничего не видно. Понимаю экономить надо , а по телевизору говорят надо жить сегодняшним днём. Вот давайте уже превращать Пензу в комфортный город.

Гость|17.12.2019 14:09|

На Батайской за рекой темно как..... Там не только можно упасть и сломать нос, а даже ЗАБЕРЕМЕНИТЬ не зная от кого.

Гость|17.12.2019 14:09|

зато 31 - выходной))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость|17.12.2019 14:12|

от фонарей этих ни черта не видно,светят как светлячок. Все чрез жопу производят в рф

Гость|17.12.2019 14:16|

penzainform.ru писал(a):

5 миллионов рублей будут выделяться каждый год на освещение Пензы.
А станет ли от этого светлее?

Гость|17.12.2019 14:23|

В некоторых местах города на пешеходных переходах установили светодиодной освещение. Стало лучше. Вот такое освещение и надо делать. Столбов по чаще и чуть ниже на метр.

Гость|17.12.2019 14:34|

Иными словами свет появится на отсутствующей дороге от 43 школы до ул Фабричной ? Темень кромешная, 21 век, дети из школы домой идут с фонариками.

Имя: Гость
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