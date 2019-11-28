Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.23

Общество | В Пензе общественники указали на недостаточное освещение у переходов

28.11.2019|15:58
Печать

После рабочего дня некоторым пензенцам дома не сиделось. Общественные обязанности звали их туда, где темнее. Представители нескольких организаций обошли арбековские улицы - смотрели, хорошо ли освещены территории рядом с детскими садами и школами.

У пешеходного перехода у 64-й на несколько минут стало светлее только от фонаря, прикрепленного к видеокамере.

«Подумайте, как же будут дети идти со спортивных секций. Здесь темно, это не только для детей опасно, но и для жителей этого микрорайона», - сообщила представитель Общественной палаты Пензенской области Марина Жигалова.

На улице Бородина обстановка лучше, но не намного. У перехода рядом с детским садом автолюбители неохотно пропускают горожан просто потому, что видят их плохо.

«Все-таки нужна дополнительная светодиодная подсветка над каждым пешеходным переходом, хотя бы у общеобразовательных и дошкольных учебных учреждений», - отметил председатель общественного совета при управлении общественной безопасности Михаил Шахов.

По словам участников рейда, такая ситуация во многих местах Пензы. Идеальным общественники назвали освещение территорий, прилегающих к школе № 76 и первому корпусу лицея № 2 на Бакунина.

Кстати, такие обследования проводились и в прошлом году.

«Нигде не изменилось вообще», - пояснил Михаил Шахов.

0
0
0
0
 
Гость|28.11.2019 18:40|

СВЕТ НА ПЕРЕХОДАХ СДЕЛАЮТ,ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО РАЗДАВИТЬ В СМЯТКУ НЕСКОЛЬКО ДЕТЕЙ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!