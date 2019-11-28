28.11.2019 | 15:58

После рабочего дня некоторым пензенцам дома не сиделось. Общественные обязанности звали их туда, где темнее. Представители нескольких организаций обошли арбековские улицы - смотрели, хорошо ли освещены территории рядом с детскими садами и школами.

У пешеходного перехода у 64-й на несколько минут стало светлее только от фонаря, прикрепленного к видеокамере.

«Подумайте, как же будут дети идти со спортивных секций. Здесь темно, это не только для детей опасно, но и для жителей этого микрорайона», - сообщила представитель Общественной палаты Пензенской области Марина Жигалова.

На улице Бородина обстановка лучше, но не намного. У перехода рядом с детским садом автолюбители неохотно пропускают горожан просто потому, что видят их плохо.

«Все-таки нужна дополнительная светодиодная подсветка над каждым пешеходным переходом, хотя бы у общеобразовательных и дошкольных учебных учреждений», - отметил председатель общественного совета при управлении общественной безопасности Михаил Шахов.

По словам участников рейда, такая ситуация во многих местах Пензы. Идеальным общественники назвали освещение территорий, прилегающих к школе № 76 и первому корпусу лицея № 2 на Бакунина.

Кстати, такие обследования проводились и в прошлом году.

«Нигде не изменилось вообще», - пояснил Михаил Шахов.