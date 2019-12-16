16.12.2019 | 14:40

В Пензе на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыли шесть классов в пяти школах. Это учебные заведения № 20, 41, 66, 71, 77.

С 9 по 15 декабря в областном центре диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставили 909 горожанам.

Всего за минувшую неделю в Пензенской области зарегистрировано 2 112 заболевших ОРВИ, что на 68 меньше, чем за предыдущую.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 33,4%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наибольшее количество больных проживает в Кузнецке, Кузнецком, Лопатинском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Нижнеломовском районах, а также в Пензе.