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Общество | В Пензе увеличилось количество классов, закрытых на карантин из-за ОРВИ

16.12.2019|14:40
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В Пензе на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыли шесть классов в пяти школах. Это учебные заведения № 20, 41, 66, 71, 77.

С 9 по 15 декабря в областном центре диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставили 909 горожанам.

Всего за минувшую неделю в Пензенской области зарегистрировано 2 112 заболевших ОРВИ, что на 68 меньше, чем за предыдущую.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 33,4%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наибольшее количество больных проживает в Кузнецке, Кузнецком, Лопатинском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Нижнеломовском районах, а также в Пензе.

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Гость|16.12.2019 15:02|

Прививайся,если очень хочешь жить,

Прививайся,чтоб Ване орден заслужить!

От всех болезней прививайся

И на Восточном будешь гнить!

Имя: Гость
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