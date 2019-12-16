В Пензе на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыли шесть классов в пяти школах. Это учебные заведения № 20, 41, 66, 71, 77.
С 9 по 15 декабря в областном центре диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставили 909 горожанам.
Всего за минувшую неделю в Пензенской области зарегистрировано 2 112 заболевших ОРВИ, что на 68 меньше, чем за предыдущую.
«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 33,4%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Наибольшее количество больных проживает в Кузнецке, Кузнецком, Лопатинском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Нижнеломовском районах, а также в Пензе.
Прививайся,если очень хочешь жить,
Прививайся,чтоб Ване орден заслужить!
От всех болезней прививайся
И на Восточном будешь гнить!