16.12.2019 | 16:23

Рейд по местам, где продают новогодние деревья, чиновники городской и районной администраций начали с Южной Поляны. Проверяли пакет документов, наличие информации для покупателей.

Все в порядке у опытного продавца: на данном месте женщина работает уже 10 лет, а в вечнозеленом бизнесе - 15.

«Покупатели нас уже в лицо знают. По цене - 5 лет цена одна и та же: средняя елочка 1,8 м - 500 рублей», - сообщила продавец Ирина Рубанова.

С Южной Поляны ревизоры переместились на Западную. Место для продажи новогодних деревьев официально разрешенное, но не все документы оказались в наличие, они почему-то находились у хозяина точки.

«Я сейчас позвоню начальству, подъедут, они тут рядом», - рассказал мужчина.

«На каждом торговом месте должны быть такие документы, как договор с администрацией, заключенный с нами на право размещения по указанному адресу, товарно-транспортные накладные, информационный стенд, на котором указаны контактные данные индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН», - пояснила начальник отдела администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

За время рейда несанкционированных точек продажи новогодних деревьев не нашли. По опыту прошлых лет, как говорят специалисты, они появляются позже, потому проверки продолжатся. Сумма штрафа - от 1 500 рублей.