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Общество | Жильцам дома на ул. Кижеватова вернули 181 042 рубля за электричество

15.12.2019|13:42
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В Пензе проверка, проведенная инспектором госжилстройтехинспекции, показала, что жители дома № 15 на улице Кижеватова в течение полугода переплачивали за свет.

Управляющая компания ООО «Центр Плюс» превышала размер платы за электрическую энергию, потребленную при содержании общедомового имущества, в период с февраля по июль 2019 года.

«Сотрудником было выдано предписание, обязывающее управляющую организацию в кратчайшие сроки произвести перерасчет и вернуть жителям средства», - сообщили в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Предписание было выполнено. После перерасчета жильцам дома вернули 181 042 рубля.

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Гость|15.12.2019 14:46|

И каким же образом ЭТО выявилось?

Имя: Гость
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