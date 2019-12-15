15.12.2019 | 13:42

В Пензе проверка, проведенная инспектором госжилстройтехинспекции, показала, что жители дома № 15 на улице Кижеватова в течение полугода переплачивали за свет.

Управляющая компания ООО «Центр Плюс» превышала размер платы за электрическую энергию, потребленную при содержании общедомового имущества, в период с февраля по июль 2019 года.

«Сотрудником было выдано предписание, обязывающее управляющую организацию в кратчайшие сроки произвести перерасчет и вернуть жителям средства», - сообщили в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Предписание было выполнено. После перерасчета жильцам дома вернули 181 042 рубля.