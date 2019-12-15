15.12.2019 | 11:48

Не нужно ждать пенсионного возраста в 65 лет, чтобы воспользоваться льготами. Те, кому за 35, уже могут, не затрачивая денежных средств, окунуться в мир физкультуры и спорта. В общем, заняться собой любимым, а значит, и любимой.

«Чтобы дать возможность среднему и старшему поколению посещать наши объекты на бесплатной основе, в тестовом режиме сейчас мы запускаем этот проект. Дворец спорта «Рубин» с 10 до 12 ждет вас для занятий активным образом жизни», - пояснил председатель спорткомитета г. Пензы Владислав Чесноков.

Пока по пятницам можно бесплатно покататься на коньках по льду спорткомплекса, походить или побегать по легкоатлетическим дорожкам, поиграть в настольный теннис.

«Хорошо! Время у пенсионеров есть, поэтому можно и заняться собой, и спортом в том числе», - отметила горожанка.

«Мы и так активно занимаемся, ходим пешком, на велосипеде в летний период ездим. А это просто в обществе приятном. Одно дело индивидуально заниматься, другое дело, когда есть коллектив, группа», - высказал свое мнение другой житель Пензы.

И это главное. Где еще пообщаешься со старыми друзьями или найдешь новых?

Если дело пойдет, то после Нового года бесплатно посещать «Рубин» людям в возрасте можно будет три раза в неделю.