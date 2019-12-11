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Общество | Пензенцев приглашают в сквер Славы за продуктами к новогоднему столу

11.12.2019|15:53
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В субботу, 14 декабря, в сквере Славы в Пензе откроется предновогодняя праздничная ярмарка.

Купить продукты к столу от местных сельхозпроизводителей, а также фермеров, приехавших из Шемышейского, Никольского, Каменского, Лунинского, Мокшанского и других районов, горожане и гости областного центра смогут и 21-го и 28-го числа.

Покупателям предложат свежую птицу, свинину, говядину, молочную продукцию, сыры, колбасы, свежую выпечку, кондитерские изделия, сухофрукты, орехи, овощи, ягоды и фрукты, мед, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Пензе также продолжают работать сезонные ярмарки непродовольственных товаров, расположенные на Центральном рынке, улице Московской, бульваре имени А. С. Пушкина, площадях Ленина и Юбилейной, набережной реки Суры (левая и правая сторона сквера «Росток»), в скверах Дружбы и «Могилевский дворик».

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Гость|11.12.2019 16:23|

Уважающий себя человек,там ничего не купит.

Гость|11.12.2019 16:26|

Гость писал(a):

Ублажающий себя человек,там ничего не купит.
Да ему и ни к чему.

Гость|11.12.2019 16:27|

Там цены,покруче чем в Москве в Азбуке Вкуса.

Гость|11.12.2019 16:28|

Барыгам бесплатную рекламму делают.

Гость|11.12.2019 16:34|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 14 декабря, в сквере Славы в Пензе откроется предновогодняя праздничная ярмарка.
Не стыдно? Прямо в центре города недалеко от обелиска Росток на Набережной реки Суры устраиваете сельскохозяйственный РАЗВАЛ! Кто наделил вас полномочиями уродовать центр Пензы и осквернять сквер Славы? Когда вы остановитесь?

Гость|11.12.2019 16:37|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе также продолжают работать сезонные ярмарки непродовольственных товаров, расположенные на Центральном рынке, улице Московской, бульваре имени А. С. Пушкина, площадях Ленина и Юбилейной, набережной реки Суры (левая и правая сторона сквера «Росток»), в скверах Дружбы и «Могилевский дворик».
Всю Пензу превратили в БАЗАР! Ни стыда, ни совести!

Гость|11.12.2019 16:46|

А где еще устраивать этот базар,как не в центре города?,именно в центр из любого района города можно доехать при желании.Не поедет же за куском мяса и тыквой потребитель например из Терновки в Согласие,или же из Арбеково на Север?,из покон века центральная часть города считалась БАЗАРНОЙ,и в СОВЕТСКИЕ времена все время ярмарки были в центре города,так.что нечего стыдить,все правильно.

Гость|11.12.2019 16:53|

Гость писал(a):

Не стыдно? Прямо в центре города
Стыдно всхрюкивать при людях.

Гость|11.12.2019 16:55|

Гость писал(a):

из покон века центральная часть города считалась БАЗАРНОЙ
Мы живём не в 17 веке а во втором десятилетии 21 века. Пенза уже давно не сельское поселение. Никто не хочет назад в 17 век. Никто не хочет превращать город в деревню. Но к сожалению мнение городского населения полумиллионной Пензы не стоит ничего.

Гость|11.12.2019 16:56|

Гость писал(a):

Кто наделил вас полномочиями уродовать центр Пензы и осквернять сквер Славы? Когда вы остановитесь?
Это больше вопрос к организации базара. Вы посмотрите на рождественские ярмарки в Европе - они тоже, между прочим, устраиваются прямо в центре города. Уютно, празднично, разноцветные домики и палатки с рождественской продукцией, глинтвейн и горячая еда - атмосфера праздника повсюду. И посмотрите на фото - вы захотите там что-то купить? У меня, например, не возникает никакого желания туда идти.

Гость|11.12.2019 16:59|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
из покон века центральная часть города считалась БАЗАРНОЙ
Мы живём не в 17 веке а во втором десятилетии 21 века. Пенза уже давно не сельское поселение. Никто не хочет назад в 17 век. Никто не хочет превращать город в деревню. Но к сожалению мнение городского населения полумиллионной Пензы не стоит ничего.
А почему тогда в центре Пензы огромный рынок в шоболами и продуктами неясного качества?

Гость|11.12.2019 17:02|

Ну нашли о чем дискутировать! проблем больше нет! Что плохого то?!

Гость|11.12.2019 17:04|

А почему 17 век? СССР это 20 век,и скажу вам более прогрессивный,более развитый.более социально адаптированный,чем ваш 21 век....

Гость|11.12.2019 17:04|

Гость писал(a):

Никто не хочет превращать город в деревню. Но к сожалению мнение городского населения полумиллионной Пензы не стоит ничего.
Это не деревня, а традиции. И я не против новогодних ярмарок, но не в таком виде как их устраивают в Пензе.

Искренне ваш, городской житель.

Гость|11.12.2019 17:05|

Гость писал(a):

А почему тогда в центре Пензы огромный рынок в шоболами и продуктами неясного качества?
Потому что мнение жителей полумиллионной Пензы не стоит ничего как я уже писал. Будь воля пензенцев мы бы вошли в 2020 год со сквозным проездом а базар ушёл бы в историю.

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