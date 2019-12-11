11.12.2019 | 15:53

В субботу, 14 декабря, в сквере Славы в Пензе откроется предновогодняя праздничная ярмарка.

Купить продукты к столу от местных сельхозпроизводителей, а также фермеров, приехавших из Шемышейского, Никольского, Каменского, Лунинского, Мокшанского и других районов, горожане и гости областного центра смогут и 21-го и 28-го числа.

Покупателям предложат свежую птицу, свинину, говядину, молочную продукцию, сыры, колбасы, свежую выпечку, кондитерские изделия, сухофрукты, орехи, овощи, ягоды и фрукты, мед, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Пензе также продолжают работать сезонные ярмарки непродовольственных товаров, расположенные на Центральном рынке, улице Московской, бульваре имени А. С. Пушкина, площадях Ленина и Юбилейной, набережной реки Суры (левая и правая сторона сквера «Росток»), в скверах Дружбы и «Могилевский дворик».