14.12.2019 | 16:57

Огромный выбор вакансий предложили горожанам в одном из наиболее посещаемых торговых центров. В областном центре пустует свыше 800 рабочих мест. Должности предлагают более 30 крупнейших предприятий региона, а также различные ведомства и компании.

«Это те вакансии, которые пользуются спросом на региональном рынке: различные мастера, рабочие, водители и многие другие. Основная цель - обеспечить кадрами предприятия города Пензы», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Ярмарка вакансий проводится в Пензе раз в полгода. Ее посетители могут не просто найти подходящие для себя предложения, но и получить консультации по профориентации, обучению, востребованности.

«Это гораздо удобнее, нежели искать по газете, по интернету, по объявлениям, когда все в одном месте. Проще подойти и узнать, переговорить по графику, по зарплате», - подчеркнула жительница г. Пензы Юлия Бурова.

Детали трудоустройства соискатели могли обсудить непосредственно на ярмарке с представителями кадровых служб.