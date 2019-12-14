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Общество | Пензенцам на ярмарке вакансий предложили на выбор свыше 800 мест

14.12.2019|16:57
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Огромный выбор вакансий предложили горожанам в одном из наиболее посещаемых торговых центров. В областном центре пустует свыше 800 рабочих мест. Должности предлагают более 30 крупнейших предприятий региона, а также различные ведомства и компании.

«Это те вакансии, которые пользуются спросом на региональном рынке: различные мастера, рабочие, водители и многие другие. Основная цель - обеспечить кадрами предприятия города Пензы», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Ярмарка вакансий проводится в Пензе раз в полгода. Ее посетители могут не просто найти подходящие для себя предложения, но и получить консультации по профориентации, обучению, востребованности.

«Это гораздо удобнее, нежели искать по газете, по интернету, по объявлениям, когда все в одном месте. Проще подойти и узнать, переговорить по графику, по зарплате», - подчеркнула жительница г. Пензы Юлия Бурова.

Детали трудоустройства соискатели могли обсудить непосредственно на ярмарке с представителями кадровых служб.

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Гость|14.12.2019 19:27|

в одном из посещаемых центров,прикольный репортаж ,может скажут в каком знал бы пошёл,ну это же тайна покрытая мраком оказывается центр то секретный

Гость|14.12.2019 19:32|

Зарплату надо поднимать и не будет у вас фабрики вакансий.... А так кто у вас будет работать??? За 15-20 тысячи рублей. Работы много а платят копейки.. Что-то еще ждут... Вы вообще в курсе что зарплата в Пензе 35 тысячи рублей где как не спиногрызов депутата

Гость|14.12.2019 19:45|

14-22 т руб ! даже не дотягивает до воровских средних 30 т руб в месяц.

Гость|14.12.2019 19:45|

Куда приглашают работать---зарплаты 11-12 тысяч.На них проживешь?

Имя: Гость
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