13.12.2019 | 17:38

Для жителей Пензы, оказавшимся без крова над головой, организована раздача горячих обедов. Она проводится Пензенским городским комплексным центром срочной социальной помощи населению.

Горячее питание выдается в рабочие дни с 11:00 до 15:00 в отделении социальной реабилитации (5-й Виноградный проезд, 22), по средам - во время проведения рейдов по профилактике попрошайничества и бродяжничества.

Кроме того, действуют выездные пункты раздачи горячей еды лицам без определенного места жительства и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На улице Рябова, 4д, в доме ночного пребывания их кормят по пятницам с 7:00 до 9:00 часов. Так, 13 декабря пищу получили 18 человек. В те же дни с 12:00 до 14:00 такой пункт действует и на улице Луначарского, 7.

«Если человек находится в трудной жизненной ситуации и ему необходима помощь, можно обратиться в Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению по телефону 44-00-03», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.