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Общество | В Пензе социальные работники кормят бомжей горячей едой

13.12.2019|17:38
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Для жителей Пензы, оказавшимся без крова над головой, организована раздача горячих обедов. Она проводится Пензенским городским комплексным центром срочной социальной помощи населению.

Горячее питание выдается в рабочие дни с 11:00 до 15:00 в отделении социальной реабилитации (5-й Виноградный проезд, 22), по средам - во время проведения рейдов по профилактике попрошайничества и бродяжничества.

Кроме того, действуют выездные пункты раздачи горячей еды лицам без определенного места жительства и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На улице Рябова, 4д, в доме ночного пребывания их кормят по пятницам с 7:00 до 9:00 часов. Так, 13 декабря пищу получили 18 человек. В те же дни с 12:00 до 14:00 такой пункт действует и на улице Луначарского, 7.

«Если человек находится в трудной жизненной ситуации и ему необходима помощь, можно обратиться в Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению по телефону 44-00-03», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|13.12.2019 17:49|

Молодцы. Если голодно,то совсем холодно.

Гость|13.12.2019 17:55|

penzainform.ru писал(a):

Если человек находится в трудной жизненной ситуации
Общество которое само загнало в такую ситуация - показывает свою сердобольность и озабоченность, ну не кощунство ли?

Гость|13.12.2019 17:56|

Бомжей... ну и заголовок....

Гость|13.12.2019 18:12|

Огласите меню пожалуйста и когда рыбный день ?

Гость|13.12.2019 18:18|

Рыба жаренная или тушоная ? А то проезжу в пустую.

Гость|13.12.2019 18:21|

Меня интересует праздничное меню на 31.12.19

Гость|13.12.2019 18:24|

А когда курево давать буду сволочи

Гость|13.12.2019 18:27|

Ну хоть 31.12 плеснут сотку наркомовских под горячее ?

Гость|13.12.2019 18:34|

Там вся гор.администрация питается,очень даже вкусно.

Гость|13.12.2019 18:35|

Гость писал(a):

А когда курево давать будут
Когда заработаешь.

Гость|13.12.2019 18:41|

А почему только соцработники? А где жрецы секты РПЦ МП? Или ковроносцы могут только говорить о добрых делах, а когда дело доходит до фактического участия, они сразу в болото?

Гость|13.12.2019 18:42|

Баланда хоть наваристая из мощей?

Гость|13.12.2019 18:44|

Кто знает как доказать что ты в трудной жизненной ситуации?

Гость|13.12.2019 19:13|

Стань бомжом. В заголовке так.

Имя: Гость
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