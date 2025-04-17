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Ликбез

Какие продукты не стоит хранить в холодильнике?

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Вопрос от интернет-пользователя

Муж постоянно кладет шоколад в холодильник, из-за этого у нас вечный спор. Правильно ли он делает? И какие еще продукты не нужно там хранить?

Ответ специалиста

Некоторые продукты не следует хранить в холодильнике, так как это может изменить их текстуру и вкус. К таковым относятся:

- помидоры - они могут стать водянистыми и потерять сладость. Лучше держать их при комнатной температуре;

- хлеб - быстрее зачерствеет в холоде. Храните его в бумажном пакете при комнатной температуре;

- картофель - вкус и структура могут измениться, так как при слишком низких температурах крахмал, который в нем содержится, может начать превращаться в сахар. Храните клубни в помещении, вдали от солнечных лучей;

- лук и чеснок - они будут пригодны к употреблению дольше, если их держать в сухом и хорошо проветриваемом месте;

- шоколад - его нужно хранить при комнатной температуре. Влажность может привести к образованию конденсата, а из-за холода плитка станет твердой и ломкой;

- масло - оно может потерять вкус и начать горчить.

Перед тем как класть продукты в холодильник, всегда читайте информацию на этикетках.

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