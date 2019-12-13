13.12.2019 | 16:28

Новогодняя ярмарка добрых дел открылась в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Ее участниками стали 30 некоммерческих организаций, которые в рамках мероприятия представляют свою работу, рассказывают, как и кому они помогают, приглашают к сотрудничеству, организуют мастер-классы.

«В Пензе очень много неравнодушных людей, которые хотели бы помогать, которые хотели бы заниматься волонтерской деятельностью, заниматься благотворительностью, поддерживать нуждающихся, помогать кошкам, собакам, больным детям или одиноким старикам», - рассказала организатор ярмарки Екатерина Федотова.

Таких людей тоже ждут на ярмарке добрых дел. А еще там можно приобрести новогодние сувениры, поучаствовать в беспроигрышных лотереях. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

«Мы вписываем разные поделки и бросаем в корзинку, кто-то тянет и выбирает. Средства, которые соберем, мы отправим детям, больным раком», - пояснила участница ярмарки добрых дел Мэри Арутюнян.

Для посетителей ярмарки добрых дел также организуют познавательные квесты, лектории, которые помогают развивать культуру благотворительности.