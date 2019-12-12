12.12.2019 | 09:24

Несколько сотен тысяч рублей помогла вернуть прокуратура Сердобского района коммунальной организации.

Деньги задолжал региональный оператор «Вторма+», заключивший договор подряда с МУП «ЖКХ Мещерского сельсовета». МУП должен собирать и вывозить коммунальные отходы. Однако денег за свои услуги организация в полном объеме не получила. Долг «Втормы+» составил более 300 тысяч рублей.

Надзорный орган сделал вывод, что такая ситуация может повлиять на объем и качество сбора и вывоза бытового мусора.

«Для устранения нарушений, а также причин и условий, им способствующих, прокурор Сердобского района внес представление директору ООО «Вторма+». Задолженность погашена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.