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Общество | В Сердобске дети имели доступ к сайтам с пропагандой криминальной среды

12.12.2019|12:06
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Ученики шести сердобских школ имели доступ к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру. Эти факты обнаружила прокуратура Сердобского района при проверке соблюдения требований законодательства о противодействии вовлечению подростков в деструктивные движения.

Выяснилось, что не во всех школах Сердобска на компьютерах в кабинетах информатики обеспечена блокировка информации, несовместимой с целями и задачами образования.

Так, в школе № 1 имелся доступ к интернет-сайтам с материалами, пропагандирующими движения криминальной направленности. Аналогичные нарушения выявлены еще в пяти общеобразовательных организациях города.

«Прокурор внес директорам школ 6 представлений. В итоге налажена работа контент-фильтрации, блокирующей сайты с вредной для здоровья и нравственного развития детей информацией», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.12.2019 12:15|

АУЕшников готовили к егэ.

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