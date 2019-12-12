12.12.2019 | 10:38

В 2019 году в Пензенской области было выявлено более 18 500 нарушений прав и свобод человека и гражданина. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры в День Конституции, 12 декабря.

«За 11 месяцев текущего года за допущенные нарушения трудового законодательства к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1 042 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате сотрудникам предприятий выплатили более 116 млн руб.

Множество нарушений выявлено в сфере охраны здоровья и оказания бесплатной медицинской помощи. Так, в Пензенской области были зафиксированы факты перерывов в лечении онкобольных и изменения назначенного лечения из-за отсутствия препаратов. Пациентам приходилось самостоятельно покупать дорогостоящие лекарства и передавать их медицинским работникам для введения.

«По всем нарушениям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Часть выявленных нарушений (более 100 фактов) касалась людей с ограниченными возможностями здоровья. Им не обеспечили беспрепятственный доступ к социальным объектам, не предоставили индивидуальные средства реабилитации или компенсацию за них, не выдали лекарственные препараты.

Другие нарушения касались рассмотрения обращений граждан, жилищных и других прав.

«По итогам прокурорских проверок за 11 месяцев текущего года к различным видам ответственности за нарушения прав и свобод человека и гражданина привлечено свыше 6 тыс. виновных в их нарушении лиц, возбуждено 85 уголовных дел, опротестовано 1 584 незаконных правовых акта, в суды предъявлено 4 266 исков в интересах граждан», - резюмировала Светлана Артамонова.