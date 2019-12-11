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Общество | Жители улицы Совхоз Победа вынуждены покупать воду в таре

11.12.2019|17:32
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Люди вынуждены покупать и возить воду издалека, а у собак ее хоть отбавляй. У животных к ней свободный доступ в том месте, где прорвало трубу.

Уже долгое время питьевая жидкость не доходит до жителей улицы Совхоз Победа. В квартирах и частных домах либо льются тонкие струйки, либо воды вообще нет.

«10 пятилитровок днем, чтобы всем умыться, сварить завтрак, помыть посуду, и 10 вечером. А уж помыться - это в общественную баню ездим», - рассказала Светлана Козюлькова.

У Галины Подборновой из-за отсутствия воды еще одна беда случилась.

«У меня не работает котел. На улице зима, я мерзну», - пожаловалась женщина.

«В горводоканал звоню, они говорят: мы вас не обслуживаем, вы у нас не стоите на балансе. «А за воду мы куда платим?» - «За воду - это потому, что мы вам поставляем ее». А ремонтировать, значит, они не собираются!» - возмутилась Валентина Афанасьева.

Только суд может побудить ресурсников принять сети на баланс. Об этом говорили буквально накануне на планерке в администрации города. А пока трубы бесхозные, мэр Андрей Лузгин дал распоряжение помочь людям.

«Давайте восстанавливать! Норма какая у нас? Меньше чем за сутки мы должны устранить аварию и обеспечить людей коммунальными услугами? Ну неприемлемая ситуация!» - отметил он.

В итоге в верхах, видимо, был найден компромисс, и устранять прорыв приехала бригада ресурсоснабжающей организации.

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