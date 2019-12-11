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Общество | В субботу пройдет дополнительный прием терапевтов, педиатров и лоров

11.12.2019|10:00
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В субботу, 14 декабря, в медицинских организациях Пензенской области терапевты, педиатры и отоларингологи проведут дополнительный прием.

Терапевты и педиатры будут ждать пациентов в следующих учреждениях здравоохранения:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- городские поликлиники № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (ул. Володарского, 34), № 3 (ул. Светлая, 1), № 4 (ул. Парковая, 3), № 5 (Жемчужный проезд, 8а), № 6 (ул. Гагарина, 24), № 7 (ул. Аустрина, 160), № 8 (ул. Краснова, 60а), № 9 (ул. Баумана, 65), № 10 (ул. Пушанина, 9а), № 11 (ул. Калинина, 1а), № 12 (ул. Мира, 43), № 13 (ул. Кронштадтская, 12), № 14 (ул. Стасова, 7);

- детские поликлиники № 1 (ул. Гоголя, 43), № 2 (ул. Гагарина, 11а), № 3 (пр-т Победы, 29), № 4 (ул. Фабричная, 9а), № 5 (ул. Светлая, 1), № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12); № 7 (ул. Пушанина, 20а), № 8 (ул. Мира, 70);

- Башмаковская, Белинская, Бессоновская, Городищенская, Земетчинская, Колышлейская, Лунинская, Мокшанская, Никольская, Пензенская районные больницы, Каменская, Кузнецкая (детская и взрослая), Нижеломовская, Сердобская межрайонные больницы, Иссинская, Малосердобинская, Камешкирская, Неверкинская, Лопатинская, Вадинская, Спасская, Пачелмская, Наровчатская, Бековская, Сосновоборская и Тамалинская участковые больницы.

Оториноларингологи будут принимать пензенцев в следующих поликлиниках:

- Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- городских - № 2, 3, 7, 8, 11, 14;

- детских - № 4, 6, 8.

Жителей области отоларингологи будут ждать на прием в больницах райцентров: Башмаково, Белинский, Бессоновка, Городище, Земетчино, Исса, Каменка, Колышлей, Кузнецк (детская и взрослая), Лопатино, Нижний Ломов, Никольск, Сердобск, Сосновоборск, Тамала и в Пензенской РБ.

«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в дополнительные дни осуществляется через портал государственных услуг или на сайте пенза-доктор.рф», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|11.12.2019 10:57|

penzainform.ru писал(a):

- Башмаковская, Белинская, Бессоновская, Городищенская, Земетчинская, Колышлейская, Лунинская, Мокшанская, Никольская, Пензенская районные больницы, Каменская, Кузнецкая (детская и взрослая), Нижеломовская, Сердобская межрайонные больницы, Иссинская, Малосердобинская, Камешкирская, Неверкинская, Лопатинская, Вадинская, Спасская, Пачелмская, Наровчатская, Бековская, Сосновоборская и Тамалинская участковые больницы.
Что, клиент совсем забил на ваши услуги? Зазывалу поставьте у больницы с призывом самое дорогое лечение, самая быстрая и легкая смерть. Отбоя не будет. Или уберите иконы из кабинетов и поставьте нормальных специалистов.

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