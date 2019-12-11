11.12.2019 | 17:51

По факту фаер-шоу, которое устроили фанаты известного белорусского певца в Пензе, началась прокурорская проверка.

«По имеющейся информации, на концерте исполнителя Макса Коржа, состоявшемся в здании ледового дворца «Дизель-Арена», в нарушение требований пожарной безопасности применялся открытый огонь, в результате которого несколько человек получили ожоги. Будет дана оценка соблюдению противопожарного режима при проведении зрелищных мероприятий в ледовом дворце спорта «Дизель-Арена», и при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила начальник отдела прокуратуры Пензенской области Светлана Лейгер.

Видеозапись опасного представления быстро разлетелась по социальным сетям. Зрители используют пиротехнику почти на всех концертах этого артиста в разных городах.

Между тем подобные действия не раз приводили к трагедиям. Достаточно вспомнить пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми, случившийся 10 лет назад, 5 декабря 2009 года. Тогда погибло более 150 человек. Многие из жертв не смогли выбраться на улицу из-за слишком узких проходов.

В «Дизель-Арене» 27 выходов, большинство из них оснащено системой антипаники: изнутри двери открываются, а вот снаружи попасть в здание проблематично.

К спортивно-зрелищному комплексу до этого случая не было претензий по пожарной безопасности, ее регулярно проверяли сотрудники МЧС. Учебную эвакуацию людей там тоже проводят, например, одна состоялась в марте прошлого года.

Однако из здания спортивно-зрелищного комплекса тогда вышли не все. Звук тревоги слышали, но тренировку прерывать не стали. Видимо, знали, что это всего лишь инсценировка.

Алина Алмакаева, ведущая программы «Тин-клуб», вечером 6 декабря тоже была на концерте Коржа и, по ее словам, такого хаоса еще не видела.

«В какой-то момент стало очень страшно: все это начало гореть, люди размахивали футболками. Я думаю, они не осознавали, что делают, ведь, если бы это все загорелось, последствия были бы необратимыми», - рассказала девушка.

«Дизель-Арена» во время хоккейных матчей вмещает до 5,5 тысячи зрителей. Во время выступления Макса Коржа в здании было почти в два раза больше людей. Это тоже стало поводом для прокурорской проверки.