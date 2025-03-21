Центру культуры и досуга вернут историческое название

21.03.2025 | 13:30

Идею возвращения прежнего названия Центру культуры и досуга на улице Ленина в Пензе поддержал губернатор Олег Мельниченко.

Дворец культуры открылся в 1934 году. Изначально он носил имя Кирова, а в 1994-м его назвали Центром культуры и досуга.

12 марта депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов предложил вернуть учреждению культуры историческое имя. А в пятницу, 21-го числа, на сессии областного Заксобра эту тему поднял народный избранник Дмитрий Филяев.

«Я обращаюсь с просьбой от имени ветеранов бывшего завода ЗИФ вернуть Центру культуры и досуга его историческое название - Дворец культуры имени Сергея Мироновича Кирова», - заявил он.

Губернатор одобрил идею.

«Это историческое место, оно всегда так называлось. Я поддерживаю: давайте вернем историческое название «имени Кирова», - высказал он свою точку зрения.