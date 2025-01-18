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Общество

Пензенцам помогут выбрать для детей наиболее подходящие виды спорта

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Пензенская область принимает участие в федеральном экспериментальном проекте «Стань чемпионом», позволяющим определить склонность детей к занятиям спортом.

Суть заключается в комплексном тестировании детей, которое позволяет выявить наиболее подходящие им виды спорта. Оно проводится бесплатно при поддержке Минспорта РФ. Принять участие могут дети в возрасте от 5 лет и 6 месяцев до 12 лет и 6 месяцев.

При исследовании определяются психофизиологические и функциональные возможности организма, ведется антропологическое и спортивное тестирование. После этого выдают подробное заключение.

В Пензе инновационный проект реализуется во дворце спорта «Олимпийский» (Антонова, 39а). Записать ребенка можно онлайн на сайте проекта или по телефону 8 (800) 505-75-00. Новые записи открываются каждую неделю.

Для прохождения исследования, которое длится 1 час 20 минут, необходимы паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка и справка о состоянии здоровья (срок ее действия - 1 месяц).

В целях профилактики приходить следует в медицинских масках. Дети с явными признаками ОРВИ к тестированию не допускаются. Специалист также может прервать его, если у ребенка есть отдельные симптомы (кашель, насморк, температура).

Перед тестированием не рекомендуется прием большого количества пищи. Форма одежды - спортивные штаны или шорты, футболка или майка, теплая спортивная кофта (в зимний период) и сменные кроссовки (не чешки и не балетки). Приходить нужно с запасом времени, чтобы успеть переодеться.

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Источник — фото pxhere.com
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