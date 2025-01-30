Перечислены условия получения налогового вычета за спорт

30.01.2025 | 10:37

В 2025 году появился налоговый вычет для тех, кто сдал нормы ГТО. О том, как его получить, рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владислав Чесноков.

По его словам, вычет могут получить те, кто уже обладает значком ГТО.

«Вы можете сдать на значок ГТО в первый раз и получить его. Но, так как существует много ступеней, которые разделяются по возрасту, можно сдать норматив повторно и подать на этот вычет, сумма которого составит порядка 2 340 рублей», - пояснил спикер в прямом эфире ЦУР.

Он предупредил, что есть три обязательных условия. Первое - необходимо платить налоги по ставке 13%, второе - получить значок ГТО и третье - пройти диспансеризацию в год подачи заявления на налоговый вычет.

«В центре тестирования принимают ГТО только у людей, которые имеют медицинскую справку или прошли диспансеризацию. Поэтому те, кто приходит сдавать тесты, стараются заранее пройти диспансеризацию, чтобы иметь допуск», - объяснил Владислав Чесноков.

Он напомнил, что с 2022 года можно получить вычет за занятия спортом как на себя, так и на ребенка до 18 лет, если он занимается в спортивном кружке или секции на платной основе. При этом также необходимо платить налог в размере 13%, так как потребуется справка по форме НДФЛ-2.

«Если вы потратили порядка 150 тысяч в год, то вычет составит до 19,5 тысячи. К справке НДФЛ раньше требовалось приложить договор и чек. Но с этого года действуют унифицированные справки - их выдает либо спортивная организация, где вы занимаетесь, либо индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в этой сфере. Эту справку нужно будет приложить, подтверждая свои расходы на спорт, и получить вычет», - пояснил замминистра.

Он предупредил: организация, выдающая справку, должна быть внесена в реестр, а основным видом ее деятельности должны быть услуги в сфере физкультуры и спорта. В Пензенской области таких организаций достаточно много. Их список можно найти в интернете.

«Есть несколько вариантов подачи пакета документов на налоговый вычет. Это можно сделать на сайте госуслуг через личный кабинет, через работодателя или лично обратиться в налоговую инспекцию», - завершил тему Владислав Чесноков.