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Общество | В Пензе в следственном управлении пройдет общероссийский день приема

08.12.2019|12:22
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В четверг, 12 декабря, в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области пройдет Общероссийский день приема граждан.

Желающим попасть на него необходимо предварительно записаться по телефону 8(8412)36-13-24 или же в кабинете № 104 по адресу: улица Ростовская, 44, в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

Прием будет проходить с 12:00 до 20:00 в порядке живой очереди. Посетителям потребуется предъявить паспорт.

«Уполномоченным лицом следственного аппарата будет осуществлен личный прием заявителей, либо с их согласия будет обеспечено личное обращение в режиме видеоаудиосвязи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов», - отметила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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Гость|08.12.2019 12:40|

По каким статьям принимать будут?

Имя: Гость
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