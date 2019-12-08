08.12.2019 | 12:18

Предновогодняя суета началась, в торговых центрах уже все сияет разноцветными огнями. Ассортимент праздничных товаров и украшений огромный.

Но за всей мишурой не стоит забывать о безопасности. Электрические свечи, гирлянды на елках требуют особого внимания.

«У нас весь товар сертифицирован, потому что, когда заключают договор, это все обязательно проверяется. Без сертификата на товар мы, естественно, работать не можем. Обязательно надо и сертификат проверять, и проверять, насколько исправные гирлянды все. Ну и аккуратно пользоваться», - отметила продавец Елена.

К этому же призывают жителей и сотрудники МЧС. К праздникам специалисты разработали памятку, как правильно и безопасно украсить дом, и что делать, если ситуация вышла из-под контроля. Например, загорелась гирлянда, а вместе с ней и елка.

«Сразу же выключить из сети и (как раньше, мы все знаем, телевизор накрывали одеялом, то же самое гирлянда - это электрический прибор) накрыть елку плотным одеялом или какой-то верхней одеждой, тем самым доступ кислорода предотвратить. И вызвать пожарных обязательно. Не забывайте, что номер пожарных спасателей 101 с мобильного телефона», - напомнила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Чтобы Новый год не прошел с реальным огоньком, представители МЧС рекомендуют соблюдать ряд противопожарных правил и дома, и в учреждениях, где будут проводиться торжества: не размещать елку вблизи отопительного оборудования, не выбирать легковоспламеняющиеся украшения, не оставлять без присмотра электрические приборы.

«До 24 декабря будут проведены все необходимые выездные проверки. Также в местах массового пребывания людей при проведении новогодних мероприятий будет организовано дежурство личного состава сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области», - рассказала старший инспектор ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС РФ по области Екатерина Виноградова.

Уже во второй половине декабря начнут водить хороводы у зеленых красавиц и произносить новогоднее заклинание: «Раз-два-три, елочка, гори!».