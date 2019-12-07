07.12.2019 | 13:32

За 9 месяцев 2019 года в Пензе естественная убыль населения составила 1 415 человек. Для сравнения: в январе-сентябре 2018-го этот показатель - 1 438 человек.

За этот период в областном центре родилось 3 312 детей - 42,3% всех родившихся по области. Это на 297 новорожденных меньше, чем в прошлом году.

Ушло из жизни 4 727 пензенцев (34,4% умерших по области), что на 320 меньше, чем в 2018-м.

«В структуре причин смертности наибольший удельный вес приходился на болезни кровообращения (52,9%) и новообразований (16,6). От несчастных случаев, травм и отравлений скончалось 7,8% умерших с начала года», - сообщила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Оксана Буйненко.