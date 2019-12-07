07.12.2019 | 16:33

В Заречном началась массовая эвакуация автомобилей. Увозят препятствующие проезду спецтехники машины.

«На всех участках дороги, где установлены запрещающие знаки «Остановка/Стоянка транспортного средства» с табличкой «Эвакуация», а также на участках дорог, где расположены остановки общественного транспорта», - сообщил врио начальника отделения ГИБДД по г. Заречному Евгений Новиков.

«Какую бы дорогую технику ни приобретали, сколько бы она ни стоила, какая бы она эффективная ни была, - если машина припаркована, нам нет возможности убрать», - пояснил главный инженер «Комбината благоустройства и лесного хозяйства» Андрей Сазонов.

Однако не все автомобили окажутся на штрафстоянке. В Заречном даже из правил дорожного движения делают гуманные исключения.

«Если есть какие-либо объективные причины, по которым жители, владельцы транспортных средств не могут убрать свою технику с дорог, мы предлагаем обращаться в нашу диспетчерскую службу.

Ходим с предложением совместными усилиями попробовать убрать с улиц припаркованный транспорт. Причины могут быть разные: родственники находятся на излечении либо уехали в командировку, - поэтому мы попробуем и постараемся найти оптимальные варианты для выполнения поставленных задач», - отметил Андрей Сазонов.