07.12.2019 | 18:46

Всего 2 000 человек в дореволюционной России стали полными георгиевскими кавалерами. Даже один крест был самой желанной наградой для любого военного со времен Александра I до 1917 года.

«Каменская земля вписала яркую страницу. Да, в стране 10 полных кавалеров Георгиевского креста четырех степеней. Одним из них является Григорий Семенович Федин, уроженец деревни Юньга Вражской волости Чембарского уезда. Ныне этой деревни не существует», - рассказал историк Вячеслав Гришаков.

Поэтому мемориальную доску решено было разместить на здании краеведческого музея в Каменке. На торжественное мероприятие пригласили местных школьников и студентов, чтобы рассказать им о великом земляке.

«Суть подвига нашего кавалера в том, что он, служа старшим унтер-офицером лейб-гвардии Петроградского полка, совершил четыре подвига, за которые поочередно был награждаем Георгиевским крестом IV, III, II и I степеней. Один из самых ярких его подвигов - будучи окружен неприятелем, он сумел пойти в одиночку в штыковую атаку и, преодолев сопротивление, прорвался к своим», - пояснил Вячеслав Гришаков.

Родственники полного георгиевского кавалера по-прежнему живут в Пензенской области, а племянница Вера Федина до сих пор помнит рассказы отца о брате-герое.

«Семейное имя у него было Гриняй, он был шустрый, или, как в народе иногда говорят, шебутной, не любил, если что-то его не устраивало, с очень таким своим целеустремленным мнением, которое было сложно поколебать», - поделилась она.

Не удалось этого сделать и большевикам, на борьбу с которыми отправился Григорий Федин после революции 1917 года. По иронии судьбы, погиб он в сражении с войском М. Н. Тухачевского, чье детство также прошло в селе Вражском Чембарского уезда, ныне Каменского района.