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Общество | В Каменке разместили доску в память о полном георгиевском кавалере

07.12.2019|18:46
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Всего 2 000 человек в дореволюционной России стали полными георгиевскими кавалерами. Даже один крест был самой желанной наградой для любого военного со времен Александра I до 1917 года.

«Каменская земля вписала яркую страницу. Да, в стране 10 полных кавалеров Георгиевского креста четырех степеней. Одним из них является Григорий Семенович Федин, уроженец деревни Юньга Вражской волости Чембарского уезда. Ныне этой деревни не существует», - рассказал историк Вячеслав Гришаков.

Поэтому мемориальную доску решено было разместить на здании краеведческого музея в Каменке. На торжественное мероприятие пригласили местных школьников и студентов, чтобы рассказать им о великом земляке.

«Суть подвига нашего кавалера в том, что он, служа старшим унтер-офицером лейб-гвардии Петроградского полка, совершил четыре подвига, за которые поочередно был награждаем Георгиевским крестом IV, III, II и I степеней. Один из самых ярких его подвигов - будучи окружен неприятелем, он сумел пойти в одиночку в штыковую атаку и, преодолев сопротивление, прорвался к своим», - пояснил Вячеслав Гришаков.

Родственники полного георгиевского кавалера по-прежнему живут в Пензенской области, а племянница Вера Федина до сих пор помнит рассказы отца о брате-герое.

«Семейное имя у него было Гриняй, он был шустрый, или, как в народе иногда говорят, шебутной, не любил, если что-то его не устраивало, с очень таким своим целеустремленным мнением, которое было сложно поколебать», - поделилась она.

Не удалось этого сделать и большевикам, на борьбу с которыми отправился Григорий Федин после революции 1917 года. По иронии судьбы, погиб он в сражении с войском М. Н. Тухачевского, чье детство также прошло в селе Вражском Чембарского уезда, ныне Каменского района.

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Гость|07.12.2019 19:38|

А красные придут?

Гость|07.12.2019 19:44|

А что за клоун стоит с типа флагом,где изображён какой то мужик?

До настоящего времени Флаг Пензенской области не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.Он не имеет законного статуса флага области,а значит вопрос тот же,что за тряпка в руках клоуна на таком серьёзном мероприятии.

Гость|07.12.2019 19:49|

Так он помер за вражеский режим.Он воевал против советской власти,а значит враг народа.Что там открывали?

Гость|07.12.2019 19:51|

Гость писал(a):

До настоящего времени Флаг Пензенской области не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
Но нашим твердолобым сколько не разъясняли - не доходит.

Гость|07.12.2019 19:52|

Сей флаг в угоду поповскому вымыслу.

Гость|07.12.2019 19:54|

penzainform.ru писал(a):

Не удалось этого сделать и большевикам, на борьбу с которыми отправился Григорий Федин после революции 1917 года. По иронии судьбы, погиб он в сражении с войском М. Н. Тухачевского,
Так дальше пойдёт вы генерала Власова героем начнёте называть.Он то же против советского народа воевал.

Гость|07.12.2019 19:55|

Гость писал(a):

Он воевал против советской власти,
Совместно с интервентами, которым в случае победы было обещаны земли и не малые.

Гость|07.12.2019 19:59|

penzainform.ru писал(a):

пригласили местных школьников и студентов,
А может принудительно пригнали?

Гость|07.12.2019 20:07|

Гость писал(a):

А красные придут?

0:00 / 0:30

Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют

Гость|07.12.2019 20:10|

Гость писал(a):

До настоящего времени Флаг Пензенской области не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
С желтым шоболом вперед оголтелый прет народ.

Гость|07.12.2019 20:12|

Гость писал(a):

Так он помер за вражеский режим.Он воевал против советской власти,а значит враг народа.Что там открывали?
Он помер за нынешний режим.

Гость|07.12.2019 20:23|

Гость писал(a):

Он то же против советского народа воевал.
Сам-то понял, что проквакал? Фашист Тухачевский уничтожал безоружное местное население.

Имя: Гость
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