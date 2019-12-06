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Общество | Прокуратура Первомайского района пригласила пензенцев на прием

06.12.2019|09:10
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В четверг, 12 декабря, прокуратура Первомайского района Пензы подключится к Общероссийскому дню приема граждан.

Встреча с сотрудниками прокуратуры пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 40. Кроме того, с 13 по 23 декабря (кроме выходных) прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 18:00.

«Жители Пензы могут обратиться на прием с интересующими вопросами и получить квалифицированную консультацию. Предварительная запись не требуется. Подробности можно узнать по телефону 32-93-50», - сообщили в прокуратуре Первомайского района г. Пензы.

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Гость|06.12.2019 09:41|

почему сотрудники прокуратуры позволяют себе ехать по Богданова вниз, против одностороннего движения?

Гость|06.12.2019 10:16|

Если на проститутку надеть форму, она от этого лучше не станет.

Имя: Гость
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