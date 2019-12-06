06.12.2019 | 09:10

В четверг, 12 декабря, прокуратура Первомайского района Пензы подключится к Общероссийскому дню приема граждан.

Встреча с сотрудниками прокуратуры пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 40. Кроме того, с 13 по 23 декабря (кроме выходных) прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 18:00.

«Жители Пензы могут обратиться на прием с интересующими вопросами и получить квалифицированную консультацию. Предварительная запись не требуется. Подробности можно узнать по телефону 32-93-50», - сообщили в прокуратуре Первомайского района г. Пензы.