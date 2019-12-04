04.12.2019 | 13:34

Специалисты Пензенского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» исполняют энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения села Чемодановка Бессоновского района.

Около двухсот устаревших и неэффективных ламп подлежат замене на современные светодиодные. Стоимость работ составляет 6 миллионов рублей, они будут выполнены без использования бюджетных средств.

«ЕЭС-Гарант» продолжает реализацию таких проектов в Пензенской области. Так, в 2018 году в рабочем поселке Башмаково было заменено около шестисот ламп уличного освещения и установлено более ста новых фонарей. Это позволило сэкономить районным властям 17 миллионов рублей.