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Общество | «ЕЭС-Гарант» заменит около 200 уличных ламп в Чемодановке

04.12.2019|13:34
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Специалисты Пензенского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» исполняют энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения села Чемодановка Бессоновского района.

Около двухсот устаревших и неэффективных ламп подлежат замене на современные светодиодные. Стоимость работ составляет 6 миллионов рублей, они будут выполнены без использования бюджетных средств.

«ЕЭС-Гарант» продолжает реализацию таких проектов в Пензенской области. Так, в 2018 году в рабочем поселке Башмаково было заменено около шестисот ламп уличного освещения и установлено более ста новых фонарей. Это позволило сэкономить районным властям 17 миллионов рублей.

Источник — фото pixabay.com
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