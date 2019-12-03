Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 дек 2019|12:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  71.18  |  $  64.28

Общество | Пензенские дети-инвалиды чаще всего страдают расстройствами психики

03.12.2019|11:40
Печать

В Пензенской области первое место среди заболеваний у детей-инвалидов занимают психические расстройства и расстройства поведения. На втором - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, на третьем - болезни нервной системы.

Такие данные по итогам 2018 года представила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря.

В 2018 году на учете в отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области состояли 97,8 тысячи инвалидов, из них 4,2 тысячи - дети в возрасте до 18 лет.

В прошлом году в регионе инвалидами впервые признано 559 детей в возрасте от 0 до 17 лет и 7 435 человек, достигших совершеннолетия. Среди инвалидов старше 18 лет насчитывается 3,9 тысячи инвалидов I и II групп, из которых 70,1% - люди старше трудоспособного возраста.

За этот период повторно было признано инвалидами 17,3 тысячи взрослых (из них 6,9 тыс. трудоспособного возраста) и 1,6 тысячи детей.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|03.12.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области первое место среди заболеваний у детей-инвалидов занимают психические расстройства и расстройства поведения. На втором - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, на третьем - болезни нервной системы.
Водка и табак делают свое черное дело, ГМО, Кагоцил и соевые продукты совершат то чего не смог Гитлер.

Кагоцил

В ходе испытаний был зафиксирован следующий процент побочных действий: у 0,75% мужчин развилась гипокалиемия, а у 20% мужчин, принимавших госсипол регулярно в течение более 1 года, обнаружилось необратимое бесплодие.

Гость|03.12.2019 12:27|

Не только у детей-инвалидов, сейчас от жизни собачьей все дети психованные.

Гость|03.12.2019 12:47|

Дай Бог сил родителям справляться с такими детьми. Общество очень жестоко.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!