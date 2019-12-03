03.12.2019 | 11:40

В Пензенской области первое место среди заболеваний у детей-инвалидов занимают психические расстройства и расстройства поведения. На втором - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, на третьем - болезни нервной системы.

Такие данные по итогам 2018 года представила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря.

В 2018 году на учете в отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области состояли 97,8 тысячи инвалидов, из них 4,2 тысячи - дети в возрасте до 18 лет.

В прошлом году в регионе инвалидами впервые признано 559 детей в возрасте от 0 до 17 лет и 7 435 человек, достигших совершеннолетия. Среди инвалидов старше 18 лет насчитывается 3,9 тысячи инвалидов I и II групп, из которых 70,1% - люди старше трудоспособного возраста.

За этот период повторно было признано инвалидами 17,3 тысячи взрослых (из них 6,9 тыс. трудоспособного возраста) и 1,6 тысячи детей.