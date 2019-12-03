03.12.2019 | 09:04

В субботу, 30 ноября, в Тамалинском районе работник лесничества и сотрудники полиции выявили семь незаконно спиленных сухостойных дубов.

Общий объем срубленной древесины составил 5,3 кубометра.

Правоохранители оперативно установили нарушителя. Им оказался житель села Зубрилово Тамалинского района.

«Материалы по данному факту направлены в отдел полиции Тамалинского района. Нарушителю грозит штраф на сумму до 4 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.