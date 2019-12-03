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Общество | 7 сухих дубов могут обойтись жителю Тамалинского района в 4 000 рублей

03.12.2019|09:04
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В субботу, 30 ноября, в Тамалинском районе работник лесничества и сотрудники полиции выявили семь незаконно спиленных сухостойных дубов.

Общий объем срубленной древесины составил 5,3 кубометра.

Правоохранители оперативно установили нарушителя. Им оказался житель села Зубрилово Тамалинского района.

«Материалы по данному факту направлены в отдел полиции Тамалинского района. Нарушителю грозит штраф на сумму до 4 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|03.12.2019 09:23|

ну попы-то безнаказанно вырубили живые деревья в сквере имени Лермонтова.

А то, что леса в Сибири горели - тоже кого-то наказали?

Имя: Гость
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