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Общество | В Москве открылась выставка о пензенце - Герое Соцтруда

30.11.2019|12:24
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В московском Музее Победы по проекту «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу» с 26 ноября представлены материалы об уроженце Пензенской области, красноармейце-минере восстановительного железнодорожного батальона, Герое Социалистического Труда Николае Агапове.

Николай Агапов родился 26 ноября 1911 года в селе Кашкарово. В первые же дни Великой Отечественной войны он отправился на фронт.

Николай Андреевич служил минером восстановительного железнодорожного батальона. При работе в районе станции Поворино он внес рационализаторское предложение, позволившее в несколько раз увеличить темп укладки путей. Кроме того, он овладел саперным делом и участвовал в разминировании моста через Днепр в Днепропетровске.

За особые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года Николаю Агапову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После войны Николай Андреевич жил в родном селе Кашкарово Пензенской области. Скончался 3 мая 1985 года.

На выставке представлено более 20 подлинных предметов и документов. Среди них - фотографии и газеты военных времен, инструменты для комплектования полевых кузниц железнодорожных войск, снимки самого Героя Соцтруда, в том числе детские и юношеские.

«На выставке также продемонстрируют противопехотные и противотанковые взрывные устройства. Экспозиция будет работать до конца декабря», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото www.pnzreg.ru
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