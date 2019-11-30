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Общество | 12 декабря пензенцы смогут встретиться с главным росгвардейцем области

30.11.2019|14:07
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В четверг, 12 декабря, Управление Росгвардии по Пензенской области присоединится к проведению общероссийского дня приема граждан.

У жителей региона будет возможность встретиться с начальником управления - полковником полиции Игорем Беловым.

Прием будет проводиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 28, с 12:00 до 20:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В этот же время по адресу: Пенза, 1-й проезд Мусоргского, 66, прием проведет начальник управления вневедомственной охраны - полковник полиции Вадим Конкин.

«Получить дополнительную информацию можно по телефону (8412) 63-22-85», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|30.11.2019 14:47|

я на этой встрече чуть не забеременела 2 раза

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