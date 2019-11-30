30.11.2019 | 14:07

В четверг, 12 декабря, Управление Росгвардии по Пензенской области присоединится к проведению общероссийского дня приема граждан.

У жителей региона будет возможность встретиться с начальником управления - полковником полиции Игорем Беловым.

Прием будет проводиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 28, с 12:00 до 20:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В этот же время по адресу: Пенза, 1-й проезд Мусоргского, 66, прием проведет начальник управления вневедомственной охраны - полковник полиции Вадим Конкин.

«Получить дополнительную информацию можно по телефону (8412) 63-22-85», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.