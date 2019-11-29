29.11.2019 | 16:10

С 1 января 2020 года ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договоры энергоснабжения с несколькими организациями, управляющими многоквартирными домами в Пензе.

Расторжение будет произведено в одностороннем порядке и затронет МКД, находящиеся в ведении таких фирм, как «МУП Железнодорожного района», «МУП Ленинского района», «МУП Первомайского района», УК «Твой Дом - Веселовка», УК «Твой Дом - Парус» и «Уютный дом».

Прекращение энергоснабжения обусловлено ненадлежащим исполнением перечисленными организациями обязательств по оплате потребленного ресурса.

Односторонний отказ от договора ресурсоснабжения для энергосбытовых компаний предусмотрен положениями Жилищного кодекса РФ. Данная мера применяется при наличии у управляющей организации задолженности, равной двум или более среднемесячным величинам обязательств по оплате.

С 1 января жители домов, находящихся в ведении этих компаний, будут переведены на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком электроэнергии и станут получать счета за индивидуальное потребление ресурса от ООО «ТНС энерго Пенза».

При этом договоры энергоснабжения с данными организациями продолжат действовать в части приобретения электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества (СОИ).

Ознакомиться со списком многоквартирных домов, которых коснется расторжение договоров, можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Информация о принятии населения на прямые договоры». Дополнительные сведения по всем вопросам можно получить в контактном центре компании по телефону (8412) 98-78-48.