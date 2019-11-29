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Общество | Депутаты согласились компенсировать пензенцам 20% от платы за отопление

29.11.2019|10:39
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 29 ноября, депутаты приняли решение о компенсации расходов на отопление жителям 1- и 2-этажных домов блокированной застройки с централизованным отоплением, которых насчитывается 238.

Как доложил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев, эти дома получают теплоэнергию по тарифам выше среднего, плата за отопление может доходить до 5 тысяч рублей в месяц.

С 2017 года для жителей таких домов предусмотрена компенсация расходов на отопление из бюджета Пензы. Так, в отопительный период 2017-2018 гг. выплаты получил 691 человек на общую сумму 2 млн 357 тыс. 253 рубля, в сезон 2018/19 - 673 пензенца на 2 млн 465 тыс. 419 рублей.

В текущем отопительном периоде горожанам вновь окажут данную меру социальной поддержки. Размер компенсации по-прежнему составит 20% от начислений за отопление. Предполагается, что общая сумма выплат составит 5 млн 891 тыс. 974 рубля.

Компенсация имеет заявительный характер. Денис Леонтьев заверил, что все собственники знают о полагающихся им средствах - их получают более 90% жильцов.

Одного из депутатов заинтересовало, почему в реестр не попал дом на улице Депутатской, 1. Начальник управления ЖКХ Александр Утин объяснил, что к домам предъявляются определенные требования: они должны быть не выше двух этажей и изготовлены из определенного материала. Денис Леонтьев пообещал разобраться в ситуации именно с этим домом.

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Гость|29.11.2019 10:45|

"некоторым пензенцам". Поправить бы заголовочек

Гость|29.11.2019 11:02|

Ага, компенсируют, а для этой подачки в три тысячи из двадцати одной, которые мы заплатили в прошлом году, надо такой ворох бумаг собрать, что уже ничего не захочется. Так еще в МФЦ мне заявили, что для получения этой подачки, я должна в своей собственной квартире, за которую сама плачу квитанцию, которые все предоставила, сделать себе временную прописку. Так и забила я на все это. Кто эти правила придумывает, какой ИДИОТ?! Плюнуть в него хочется.

Гость|29.11.2019 11:05|

Выборы господа, одну зиму 2020 с компенсацией думайте за кого голосовать.

Гость|29.11.2019 11:10|

penzainform.ru писал(a):

о компенсации расходов на отопление жителям 1- и 2-этажных домов блокированной застройки с централизованным отоплением, которых насчитывается 238.
Блокированная застройка - это таунхаузы. И где у нас эти 238 домов? А главное - чьи они? Компенсации богатеньким?

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