29.11.2019 | 10:39

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 29 ноября, депутаты приняли решение о компенсации расходов на отопление жителям 1- и 2-этажных домов блокированной застройки с централизованным отоплением, которых насчитывается 238.

Как доложил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев, эти дома получают теплоэнергию по тарифам выше среднего, плата за отопление может доходить до 5 тысяч рублей в месяц.

С 2017 года для жителей таких домов предусмотрена компенсация расходов на отопление из бюджета Пензы. Так, в отопительный период 2017-2018 гг. выплаты получил 691 человек на общую сумму 2 млн 357 тыс. 253 рубля, в сезон 2018/19 - 673 пензенца на 2 млн 465 тыс. 419 рублей.

В текущем отопительном периоде горожанам вновь окажут данную меру социальной поддержки. Размер компенсации по-прежнему составит 20% от начислений за отопление. Предполагается, что общая сумма выплат составит 5 млн 891 тыс. 974 рубля.

Компенсация имеет заявительный характер. Денис Леонтьев заверил, что все собственники знают о полагающихся им средствах - их получают более 90% жильцов.

Одного из депутатов заинтересовало, почему в реестр не попал дом на улице Депутатской, 1. Начальник управления ЖКХ Александр Утин объяснил, что к домам предъявляются определенные требования: они должны быть не выше двух этажей и изготовлены из определенного материала. Денис Леонтьев пообещал разобраться в ситуации именно с этим домом.