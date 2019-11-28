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Общество | Волонтеры-медики протестировали пензенцев на ВИЧ-инфекцию

28.11.2019|16:22
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«Тестирование проводится абсолютно анонимно и бесплатно, также это экспресс-тестирование, то есть результат вы получите в течение 10 минут. Важно сказать о том, что есть три основных пути передачи ВИЧ-инфекции: парентеральный (через кровь), половой и вертикальный, то есть от матери к плоду», - пояснила волонтер-медик Анна Хлыстова.

Дотестовая консультация - обязательная часть акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она всероссийская. К ней присоединились и в Пензенской области.

Делали забор крови и предоставляли всю необходимую информацию волонтеры-медики, они прошли соответствующее обучение. Подобной практики, говорят организаторы, нет в других регионах.

«У нас, как видите, очередь большая, ребята рвутся. Есть ребята, которые регулярно узнают свой ВИЧ-статус, узнают, что будет тестирование, и приходят. Сами волонтеры выработали механизм, по которому работают как единый организм», - сообщила волонтер-медик Марина Чарыкова.

«Это интересно, это полезно для общества. Я хотела и свой ВИЧ-статус узнать, мне было интересно, как это все проходит», - отметила волонтер-медик Наталья Кирсанова.

«Человек должен знать свой ВИЧ-статус. Это сейчас очень обостренная проблема в нашем обществе», - рассказала студентка медицинского института Елизавета Панченкова.

«Российская Федерация - это единственная страна в мире, которая проводит такое количество обследований на ВИЧ-инфекцию, в том числе и экспресс-тестами. Охват тестирования на данный момент - каждый четвертый житель нашей страны знает свой ВИЧ-статус», - заявила главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД Инна Чарыкова.

В лечебном отделе центра СПИД состоит на учете 3 955 человек.

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