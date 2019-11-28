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Общество | В Пензе общественный совет усилит взаимодействие с волонтерами

28.11.2019|18:15
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С вручения благодарственных писем началось очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

Временно исполняющий обязанности начальника регионального управления Сергей Голунков подчеркнул, что за последние три года активистами совместно с правоохранителями проделана очень большая работа.

«Вместе с вами нам приходилось неоднократно принимать участие в различных семинарах, круглых столах, выездах в территориальные органы внутренних дел, где мы не только проверяли работу органов внутренних дел, а проверяли места принудительного содержания граждан», - отметил он.

Очередное заседание совета посвятили взаимодействию органов внутренних дел с добровольческими организациями. По словам руководителя многофункционального молодежного центра Олега Куроедова, волонтерское движение в Пензенской области развивается огромными темпами. Так, на территории региона не менее 100 тысяч человек, готовых принимать участие в ряде мероприятий и ведущих профилактическую работу по разным направлениям.

«В школе у нас традиционно на областном уровне проходит конкурс пропагандистских агитбригад по теме здорового образа жизни. Проходит он успешно, большинство школ имеют хорошие агитбригады, которые достойно доносят эту мысль до своих сверстников», - пояснил Олег Куроедов.

По итогам заседания общественного совета принято решение усилить взаимодействие с волонтерскими организациями.

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