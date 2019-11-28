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Общество | На ул. Рахманинова из-за утечки затопило подвал с посылками

28.11.2019|14:11
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В четверг, 28 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Дмитрий Хоран. Он сообщил о коммунальной аварии на улице Рахманинова.

По словам мужчины, 27-го числа во втором корпусе дома № 1 прорвало трубу холодного водоснабжения.

«В результате аварии был полностью затоплен подвал. Там хранились материальные ценности, которые сильно пострадали от затопления водой. Причинен очень серьезный материальный ущерб», - написал Дмитрий.

Речь идет о помещении, где хранятся посылки пункта экспресс-доставки товаров на общую сумму 8 млн рублей.

«В течение всего дня (27 ноября) и сегодня многократно нами сообщалось в диспетчерскую об аварии по указанному адресу. До сих пор никакой реакции не последовало, ни один сотрудник аварийной службы так и не прибыл на место аварии… Подвал здания до сих пор затоплен», - добавил мужчина.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» пояснили, что ресурсоснабжающая компания соответствующую заявку приняла.

«В настоящее время отключено водоснабжение трех домов по адресам: Рахманинова, 1, 1а (это нежилые здания), и 3а (восьмиэтажный жилой дом). К последнему организован подвоз технической воды. В ближайшее время на объекте будут организованы ремонтные работы», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|28.11.2019 14:49|

penzainform.ru писал(a):

В ближайшее время на объекте будут организованы ремонтные работы»
Скорость реакции просто поражает. Вода это жизненно важный ресурс, поэтому по нормам санпина такие аварии должны устранятся в течении нескольких часов. Но у нас днем раньше неделей позже.

Гость|28.11.2019 14:58|

Я говорил,что к вечеру будет новость о затоплении где то и чего то дерьмом?

так и есть.

Гость|28.11.2019 15:05|

Гражди написании комментариев по данной теме,категорически запрещено использовать слово"прорыв".Предлагаем синонимы порыв,утечка,перелом или фонтанчик.

Гость|28.11.2019 15:45|

Гость писал(a):

Предлагаем синонимы порыв,утечка,перелом или фонтанчик.
гавнарчик устроит ?

Гость|28.11.2019 15:47|

Гость писал(a):

Гражди написании комментариев по данной теме,категорически запрещено использовать слово"прорыв".Предлагаем синонимы порыв,утечка,перелом или фонтанчик.
Обводнение.

Имя: Гость
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