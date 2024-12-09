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Происшествия

В Пензе без воды остаются жители полутысячи многоквартирных домов

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В Пензе прокуратура организовала проверку по факту отключения холодной воды из-за коммунальной аварии на трубопроводе диаметром 600 мм, которая случилась днем в воскресенье, 8 декабря, на пересечении улиц Суворова и Плеханова.

Без ресурса остались жители 492 многоквартирных домов и 34 социальных объекта. Дороги в округе залило, так что проезжая часть превратилась в каток, на утро в центре города образовались серьезнейшие заторы.

На место аварии выезжал прокурор Ленинского района Пензы.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению последствий коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном органе.

Завершить работы планировали до утра понедельника, 9 декабря, однако сделать это не получилось, половина города все еще без воды. Список адресов здесь.

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Источник — фото и видео областной прокуратуры
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