В Пензе без воды остаются жители полутысячи многоквартирных домов

09.12.2024 | 09:46

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту отключения холодной воды из-за коммунальной аварии на трубопроводе диаметром 600 мм, которая случилась днем в воскресенье, 8 декабря, на пересечении улиц Суворова и Плеханова.

Без ресурса остались жители 492 многоквартирных домов и 34 социальных объекта. Дороги в округе залило, так что проезжая часть превратилась в каток, на утро в центре города образовались серьезнейшие заторы.

На место аварии выезжал прокурор Ленинского района Пензы.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению последствий коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном органе.

Завершить работы планировали до утра понедельника, 9 декабря, однако сделать это не получилось, половина города все еще без воды. Список адресов здесь.