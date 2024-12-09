Из-за отключения воды в пензенских школах сократят учебный день

09.12.2024 | 10:50

В Пензе из-за отключения воды скорректируют расписание школьных занятий. Такое поручение управлению образования дал врио главы города Олег Денисов. По его мнению, учебный день необходимо сократить.

Коммунальная авария, случившаяся накануне на пересечении улиц Суворова и Плеханова, стала главной темой обсуждения на аппаратном совещании в мэрии, состоявшемся утром в понедельник, 9 декабря.

Прорвало трубу диаметром 600 мм. Без ресурса остались жители 492 многоквартирных домов и 34 социальных объекта. Дороги в округе залило, так что проезжая часть превратилась в каток, в центре города образовались серьезнейшие заторы.

Устранить утечку планировали до утра 9 декабря, однако сделать это не получилось: половина города все еще без воды, работы продолжаются. Для привлечения дополнительных сил и средств введен режим повышенной готовности.

«Важно, чтобы ресурсоснабжающая организация обеспечила подвоз воды, в первую очередь в социально значимые объекты, проинформировала население, по каким телефонам нужно делать заявки. «Пензавтодору» нужно подключиться - помочь с техникой для решения этой задачи», - дал задание Олег Денисов.

Список адресов, попавших в зону отключения, здесь. График повоза технической воды тут.