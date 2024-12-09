Утечка в Пензе: опубликован график подвоза технической воды

09.12.2024 | 09:19

Горводоканал опубликовал график подвоза технической воды к домам и другим объектам в Пензе, где в воскресенье, 8 декабря, отключили ресурс.

Так, с 5:00 воду доставляли к диализному центру на Краснова, 60Б; с 7:30 - к детскому саду на улице Гоголя, 83, школе на Пролетарской, 26а, а также на Луначарского, 12а, Толстого, 7, Мельничную, 40а.

С 9:00 начался подвоз к детсадам на Осоавиахимовской, 18, Набережной реки Суры, 6, котельной на Касаткина, 8, железнодорожной больнице, а также на Можайского, 3а, Депутатскую, 8а, Володарского, 65, Суворова, 137.

На период с 9:00 до 11:00 намечена доставка воды на Луначарского, 7Б, Суворова, 44, площадь Маршала Жукова, 4; с 10:00 - на Суворова, 70.

«После 13:00 будет сформирован график по принятым заявкам, оставлять которые можно по телефонам: 32-13-50, 63-10-00, 63-10-05», - предупредили ресурсники.

Авария случилась вечером в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке рядом с ТЦ «САНиМАРТ». На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров.

Во многих районах Пензы хотели отключить воду, но было решено провести ремонт «на ходу», не прекращая подачу ХВС.

Реализовать план не удалось: в связи с большим количеством воды, поступающей в котлован и препятствующей проведению ремонта, ресурс отключили с 23:00 по ранее названным адресам.

Завершить работы планировали до утра понедельника, 9 декабря, однако сделать это не получилось: половина города все еще без воды.